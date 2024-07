Raw 15 07 2024 Rhea vs Liv

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Nutter Center di Dayton, Ohio. Lo show inizia conRipley che raggiunge il ring, dice che è finalmente tornata dopo tre mesi e la colpa è di Liv Morgan. Liv ha preso qualcosa che non è suo, parla del Women’s World Title e non di Dominik Mysterio. Viene fermata da Dominik che arriva con una rosa nera. Ma Liv Morgan appare sullo schermo ancor prima che Dominik riesca a parlare. Si informa di come stiaalla spalla, e le ricorda che se all’inizio voleva portarle via tutto compreso Dominik alla fine ha provato qualcosa per lui. Poi Dominik prova a parlare condicendole che non è come sembra.invece parla direttamente a Liv, le dice che ha troppa paura di affrontarla e che appena saranno una contro l’altra il Revenge Tour di Liv sarà concluso.