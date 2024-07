Pil Italia Fmi alza la stima per il 2025 a +09%

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo ladi crescita per l'nel. Secondo la nuova rilevazione, il pilno crescerà nel 2024 dello 0,7%, come nelle previsioni di aprile, mentre l'anno prossimo segnerà un +0,9%, in rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle precedenti stime. Invariate rispetto ad aprile le previsioni per la Germania a +0,2% nel 2024 e +1,3% ne, mentre per la Francia il Fmi ha ritoccato al rialzo ladi quest'anno a +0,9% (+0,2 punti percentuali) e limato al ribasso quella del prossimo a +1,3% (-0,1).