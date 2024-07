Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) I 27'Unione europea hanno partecipato alla riunione del Consiglioe pesca (Agrifish) tenutasi a Bruxelles in un clima non proprio rilassato. C'è stato un acceso dibattito sul tema "" che, secondo la presidenza ungherese, sono da considerarsi come una minaccia per le tradizioni alimentari europee. Di contro Spagna e Germania hanno espresso una netta opposizione alla tesi'Ungheria. La contestata notaa presidenza ungherese'Ue Pochi giorni fa la presidenza ha inviato una nota alle delegazioni’Ue affermando che il consumo die latticini è «una parte importanteo stile di vita europeo», lasciando intendere che le alternative vegetali o dacellulare (ovvero la) potrebbero rappresentare una minaccia per la cultura europea.