Hulkling | ecco chi potrebbe interpretarlo nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 16 luglio 2024)chinel MCU Agatha All Along introdurrà Billy Kaplan di Joe Locke, un personaggio meglio conosciuto dai fan dei fumetti come il figlio di Scarlet Witch, Billy Maximoff/Wiccan. Sulla pagina, il suo interesse amoroso è Teddy Altman, un ibrido Skrull/Kree meglio conosciuto come. Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che il figlio di Hulk, introdotto per la prima volta in She-Hulk: Attorney at Law,essere riconnesso a quel personaggio; ora, però, sembra che i Marvel Studios abbiano dei piani per l’eroe. Secondo @MyTimeToShineH e Alex Perez di The Cosmic Circus, Kit Connor, co-protagonista di Locke in Heartstopper, è stato adocchiato per il ruolo didai Marvel Studios. L’attore inglese è noto anche per il suo lavoro in Rocketman, Rocket’s Island e His Dark Materials.