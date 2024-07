Gessi rossi il progetto Venator in approvazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) SCARLINO (Grosseto) Uno spiraglio per i lavoratori della? Forse sì. Ha infatti subito un’accelerata la realizzazione della discarica dei, il residuo della lavorazione del biossido di titanio che si realizza nello stabilimento del Casone di Scarlino, nell’ex bacino fanghi Solmine, che si trova ad ovest dell’impianto della multinazionale inglese. Il 12 di agosto a Firenze è stata infatti fissata la Conferenza dei Servizi che darà il via libera alla costruzione della discarica. Il settore Valutazione impatto ambientale della Regione ha comunicato il giorno dove si svolgerà, in modalità sincrona, la riunione e dove verranno valutate tutte le osservazioni. La Regione Toscana il 6 giugno aveva chiesto adi inviare alcune integrazioni alla documentazione per avviare il procedimento così da arrivare alla decisione definitiva.