Caldo estremo muore sul lettino in spiaggia | bagnanti sconvolti

(Di martedì 16 luglio 2024) Un uomo è stato stroncato da un malore, forse causato dal. Un’altra vittima delle temperature estreme. Il 57enne è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio 2024, intorno alle 16. A nulla è servito l’intervento dei soccorritori: l’uomo non ce l’ha fatta. L’uomo era sdraiato su di unquando si è sentito male: non è escluso che la causa del decesso sia un colpo di calore causato dalle elevate temperature che in questi ultimi giorni stanno infiammando l’Italia.