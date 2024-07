Calciomercato Sampdoria chiuso Venuti | pronto il colpo in attacco coppia da Serie A!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Lacontinua a muoversi nelestivo per consegnare ad Andrea Pirlo una squadra che possa puntare alla promozione inA. C’è grande entusiasmo intorno ai blucerchiati, già 5000 le tessere vendute in pochi giorni di apertura degli abbonamenti, si punta a quota 20.000. I botti del mercato estivo potrebbero aiutare a raggiungere il traguardo., è fatta per LorenzoA proposito di, nelle ultime ore lahaun tassello importante per la propria difesa. È fatta per Lorenzo, terzino ex Fiorentina visto con la maglia del Lecce nella passata stagione. Percorso inverso per Marco Delle Monache che andrà in Salento per 1 milione di euro.su Tutino: con Coda unadaA Il grandedi mercato potrebbe arrivare però in