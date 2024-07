Calciomercato Milan non solo Colombo | l’Empoli ha chiuso anche Vasquez La formula e i dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024), dopo averil colpo per Lorenzoè ai dettagli per il portiere rossonero. La formula Il portiere di proprietà del, Devissi prepara a salutare il club di via Aldo Rossi. Il suo futuro è, però, nuovamente in Serie A. Sì, perché secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo Lorenzohaper l’estremo difensore (operazione in prestito con diritto di riscatto). Il colombiano è rientrato aello dopo l’esperienza positiva maturata ad Ascoli, dove ha raccolto 10 presenze.era arrivato nel club delle Marche reduce dai sei mesi in Inghilterra con la maglia dello Sheffield Wednesday, conclusa con9 presenze registrate.