Attentato a Trump davanti a quella foto iconica qualsiasi decisione dei dem diventa inutile

(Di martedì 16 luglio 2024) di Tito Borsa Ci sonografie che rimangono nella storia e che raccontano in modo sintetico e immediato un momento cheparte della memoria collettiva. L’immagine di Donaldsanguinante che si è appena rialzato per arringare la folla dopo che gli hanno sparato, con gli uomini della sicurezza attorno a lui e la bandiera statunitense come sfondo, è una di queste. Non penso di esagerare se dico cheprobabilmente diventerà una delledel secolo perché ha dentro di sé tutti gli elementi narrativi necessari per raccontare quello che è successo a Butler, Pennsylvania. Ed è probabilmente lache racconta la vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali di novembre: rialzandosi, incitando la folla, opponendosi simbolicamente al proiettile che per qualche millimetro non l’ha ucciso,è riuscito a entrare in connessione con il pubblico.