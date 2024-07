Alcol ai minori sindaco di Pomigliano chiude 2 attività

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 16 luglio 2024) Uno degli esercenti è recidivo, aveva già vendutoa duechiusa per 15 giornid’Arco. Sulla somministrazione diici ai minorenni ormai è tolleranza zero a. Il Comune ha dichiarato guerra aperta contro gli esercenti che violano il divieto di somministrazione diaie in particolare agli adolescenti con meno di 14 anni. IlRaffaele Russo ha deciso di usare il pugno duro, tant’è che dopo l’ultimo blitz della Polizia Locale, diretta dal tenente colonnello Emiliano Nacar, che nello scorso fine settimana ha per la seconda volta colto in flagrante un esercente del centro storico vendereici ae per la prima volta un altro esercente del centro cittadino fare la medesima violazione, entrambi denunciati all’autorità giudiziaria, è stata oggi pubblicata un’ordinanza di chiusura dei due esercizi.