Violenta esplosione in un caffè di Mogadiscio più di 10 morti Possibile attentato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unaha scosso stasera ilTop Coffee, situato poco distante dal palazzo presidenziale di. L’, avvenuta mentre il locale era affollato di tifosi intenti a guardare la finale degli Europei di calcio, è stata riportata come unsuicida dall’emittente somala Kaab TV.Leggi anche: Corey Comperatore, l’italoamericano ucciso nell’a Trump mentre proteggeva la famiglia BREAKING: Reports of massive explosion in #Somali capital #Mogadishu’s Liido beach area. More to follow! pic.twitter.com/jMrs4Wy2oK— Arlaadi Media (@ArlaadiMnetwork) July 14, 2024 Le prime notizie Secondo le prime informazioni, più di dieci persone hanno perso la vita e un numero imprecisato è rimasto ferito. Nonostante non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, Kaab TV ha riferito che nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell’