UFFICIALE – Inter Women definite due risoluzioni di contratto

(Di lunedì 15 luglio 2024) Regazzoli era da due anni fuori dalla rosa dell’, da cui ora si congeda definitivamente. La centrocampista non fa più parte delle calciatrici tesserate per il club, così come Catelli. Ecco il comunicato in vista della nuova stagione con Piovani in panchina. IL CONGEDO – “FCnazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale deldella centrocampista Alice Regazzoli. Il Club desidera ringraziare Alice e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”. Regazzoli, nelle ultime due stagioni, aveva già giocato fuori con Sampdoria nel 2022-2023 e Como nel 2023-2024. La sua ultima apparizione con l’risaliva al 2021-2022 e nelle sue precedenti esperienze era stata spesso utilizzata in Serie A Femminile.