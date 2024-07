Terrore sulla giostra Top Spin | due ragazze sbalzate Una è grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Borgo Valsugana (Trento), 15 luglio 2024 – Attimi di. Le urla. L’arrivo dei soccorsi mentre la gente si divertiva nel Luna Park allestito in occasione della Festa di San Prospero a Borgo Valsugana. Duesono statedallaTope una è andata a colpire una bambina che passeggiava nella zona. E’ successo nella tarda serata di ieri alla Festa di San Prospero in Trentino dove duesono statein aria dalla'top' cadendo a diversi metri di distanza andando a colpire una terza persona, una bambina, che stava passeggiando. Tutte e tre sono state trasportate d'urgenza all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento. La piùè una 23enne, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La seconda ragazza che è stata proiettata in aria, una diciottenne, è ricoverata con fratture e lesioni, mentre la bambina di 9 anni è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.