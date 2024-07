S S Juve Stabia seconda parte di ritiro | si lavora a Capracotta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto La preparazione per la stagione 2024/2025 prosegue, dopo la primadelche si è svolta a Telese in provincia di Benevento, a, in provincia di Isernia in Molise da oggi 15 luglio al 24 luglio. La squadra si allenerà sul nuovo campo sportivo comunale ‘Erasmo Iacovone’ messo a disposizione dall’amministrazione die risiederà all’Hotel Conte Max. Il presidente Andrea Langella e tutta la S.S.1907 ringraziano per la disponibilità dimostrata. Si rende noto, inoltre, che giovedì 18 luglio, orario e avversario da definire, domenica 21 luglio con il Delfino Curi Pescara (orario da definire) e il 24 luglio, orario e avversario da definire, si svolgeranno una serie di allenamenti congiunti, al campo Comunale ‘Erasmo Iacovone’.