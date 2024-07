Marco Pantani la svolta dopo 25 anni Fmsi | Il test ematico non fu un controllo nostro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) C’è un clamoroso colpo di scena nella vicenda dell’esclusione dal Giro d’Italia di25la Federazione medico-sportiva italiana () ha affermato in una nota che «nessunsufu effettuato da medici Doping control officer (Dco) dellae i campioni non furono mai analizzati dal proprio laboratorio antidopingall’Acqua Acetosa, unico in Italia accreditato dall’Agenzia mondiale antidoping». Ilantidoping la mattina del 5 giugno del 1999 all’hotel Touring di Madonna di Campiglio fu fatto dall’Uci, ovvero l’Unione ciclistica internazionale. Il responso portò all’immediata esclusione del campione dalla Corsa Rosa: risultava l’ematocrito troppo alto rispetto al consentito, 52 anziché 50.