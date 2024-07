Il Como non si ferma più Varane c’è ora Depay

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Raphaelha detto si al, si attende solo l’ufficialità. Un colpo incredibile messo a segno dalla società lariana, soffiando il giocatore a diverse squadre europee e arabe. Probabilmente il giocatore con il pedigree più importante mai arrivato nella storia del, superiore anche ai campioni degli anni ’80, come Dirceu, Hansi Muller e Dan Corneliusson. Solo Fabregas come vittorie può essere paragonato a lui, ma il campionato di B dello spagnolo di due anni fa è stata solo una comparsata, mentrearriva aa 31 anni nel pieno della maturità fisica e tecnica, con tante stagioni da protagonista ancora da poter fare. A convincerlo è stato il progetto, dopo un incontro in società due settimane fa, e il lavoro ai fianchi di Fabregas e Thierry Henry.