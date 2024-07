Ellen DeGeneres dice addio al mondo dello spettacolo l’annuncio a sorpresa | Questa è l’ultima volta che mi vedrai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mi ritiro.al. In una recente tappa del suo tour’s last stand up la 66enne conduttrice tv e attrice ha spiegato che il suo tempo da artista è finito. In pratica dopo lo speciale Netflix sul suo/tour si farà da parte. Durante il Q&A del pubblico a finepresso il Luther Burbank Center for the Arts di Santa Rosa, uno spettatore ha chiesto ase dopo il tour sarebbe tornata al cinema come attrice o a Broadway. “Ehm, no:che mi”, lo ha gelato la donna. “Dopo il mio speciale su Netflix ho finito”. Anche quando un altro spettatore le ha chiesto se avrebbe doppiato qualche personaggio dei film della Pixar,ha tagliato corto: “Forse non ha capito: ho detto bye bye”.