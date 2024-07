Bozzoli e la carta disperata | Sentite la teste austriaca La sua versione mi scagiona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le speranze di Giacomodi sollevare da sé il macigno dell’ergastolo portano in Austria, a Brixlegg, meno di 3mila abitanti nel distretto di Kufstein, in Tirolo. Portano alla Montanwerke-Brixlegg, specializzata nella lavorazione di metalli e a una rappresentante dell’azienda che, secondo Giacomo, potrebbe assicurare di non avergli mai dato denaro: sarebbe questa donna, mai sentita dai giudici ma presente nelle sentenze, il “testimone austriaco“ di cui parlanella lettera inviata dalla latitanza in Spagna a tre magistrati di Brescia. La vicenda parte dai 4.400 euro trovati nell’abitazione di Giuseppe Ghirardini, l’operaio della fonderia che evaporò pochi giorni dopo la misteriosa sparizione di Marioe venne ritrovato a Case di Viso, sopra Ponte di Legno, avvelenato dal cianuro.