Anatomia di un istante decisivo per gli Stati Uniti e per tutti noi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Donald Trump con il volto insanguinato che si sporge pericolosamente oltre l’abbraccio degli uomini della sicurezza, con il pugno alzato, per incitare i suoi sostenitori a «combattere»: è questa, senza dubbio, l’immagine decisiva dell’attentato di sabato. E mi ha ricordato le pagine dedicate dallo scrittore spagnolo Javier Cercas a Adolfo Suárez nel suo «di un», dettagliato racconto del fallito colpo di stato guidato dal colonnello della Guardia Civil Antonio Tejero, che il 23 febbraio del 1981 entrò nel parlamento di Madrid armi in pugno, alla testa di un gruppo di militari sediziosi, mettendosi a sparare in aula, dopo avere intimato ai rappresentanti del popolo di buttarsi a terra. Cosa chesi affrettarono a fare.tranne tre.