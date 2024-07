Va a pranzo con una donna conosciuta su un' app | con chi si presenta lei sgradevole sorpresa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Convinto di andare al ristorante con unasu un'app di incontri, Johnny è rimasto senza parole quando ha visto entrare nel locale ben due donne. Una era la persona con cui aveva parlato online, l'altra una sua amica, rimasta con loro al ristorante per tutta la durata dell'appuntamento. Alla fine, la: le due amiche si aspettavano lui pagasse il conto per tutti. Johnny, tra l'altro, ha spiegato che sarebbe stata lei - quando si messaggiavano - a insistere per un ristorante particolarmente costoso, un ristorante Hibachi, specializzato in un tipo particolare di cucina giapponese. Una cucina che usa un contenitore rotondo riempito di carboni ardenti e ricoperto da uno strato di cenere, una griglia su cui cuocere le pietanze.