Spesa a domicilio e consegna dei farmaci

(Di domenica 14 luglio 2024) Emergenza caldo, il Comune di Siena è a disposizione degli anziani e delle fasce più deboli, attraverso le attività dello Sportello Sociale, attivato nell’ambito del progetto Si-Siena Sociale e il Punto Digitale Facile. Presso la sede all’interno della Pubblica Assistenza, in viale Mazzini 95, è possibile trovare volontari disponibili all’ascolto di esigenze e bisogni di vario tipo quali richieste dialimentare a, risorsa preziosa in questi giorni, in cui il gran caldo mette molto alla prova le persone anziane dal punto di vista fisico. Lo Sportello Sociale è aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 11 in viale Mazzini, 95, ma è possibile telefonare tutti i giorni al numero 0577 46180; il centralino prenderà nota della richiesta e sarà attivata la rete dei volontari per rispondere in tempi più rapidi possibile alle richieste.