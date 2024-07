Si accascia e muore durante una partita di calcetto tra amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Si èto dopo l’inizio di una partitella die poco dopo, nonostante i ripetuti interventi con defibrillatore e le cure dei sanitari del 118, un ragazzo 33enne di Cesena è deceduto. E’ quanto accaduto nel tragico primo pomeriggio di venerdì, in mezzo a un caldo afoso, a Piavola di Mercato Saraceno. Un gruppo didi Cesena festeggiava la preparazione, con pranzo offerto dal trentatreenne poi venuto a mancare, di un importante evento (sembra si trattasse di un matrimonio in vista) all’agriturismo ‘La Ramiera’, quando è accaduta la tragedia. Dopo il pranzo e un bagno in piscina, il gruppo stava iniziando a dare qualche calcio al pallone per poi cimentarsi in una, quando il trentatreenne accusando un malore si è adagiato a terra ed è stato subito soccorso dagli