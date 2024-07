Saviano semina odio | Trump uno dei peggiori leader trasformato in vittima Gli utenti di X insorgono

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) “Sangue sul viso di Donald. La storia politica insegna che il proiettile che manca il bersaglio lo rafforza”. Lo scrive su X Roberto Saviaando l’attentato al candidato repubblicano alla Casa Bianca. Diventano un caso le sue parole. “Il proiettile che ha sibilato all’orecchio di, ferendolo, hain. Chi in queste ore si danna per quei pochi centimetri che avrebbero permesso al proiettile di chiudere la partita con uno deipolitici dei nostri tempi, non si rende conto che nessuna cospirazione può sostituire la democrazia, nella violenza la democrazia muore”. Un post infelice, ambiguo, che sta scatenando un putiferio. Il post disusta generando divisioni, gli: “Ipocrita” L’attentato a Trum ha sconvolto la politica mondiale, da tutte le parti sono giuunti messaggi di incitamento ad abbassare i toni, a bandire la demonizzazione dell’avversario politico.