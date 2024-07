Omicidio Giuseppe Giuliano | Franco il Catanese e Cipolla restano in carcere Il movente delle pellicce rubate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Milano, 14 luglio 2024 –a San Vittore i due presunti killer di, l'imprenditore di 64 anni assassinato a colpi di pistola la mattina del 25 febbraio 2019 a Basiglio. Dopo gli interrogatori di venerdì, il gip Cristian Mariani ha convalidato i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto eseguiti nella notte tra mercoledì e giovedì dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e disposto la misura cautelare della custodia inper il settantaquattrenne Francesco Romeo, colui che avrebbe sparato a, e per il complice sessantunenne Davide Milazzo. Basiglio,è stato colpito in testa da un proiettile mentre apriva l'impresa edile a Cascina Vione. Per Cangemi - Pincioni Foto MDF La svolta A dare l'accelerazione decisiva a un'indagine che pareva destinata a diventare un cold case sono state mercoledì sera le dichiarazioni spontanee di Milazzo alias "", che, convocato in caserma per un'altra inchiesta, ha deciso di raccontare le fasi preparatorie e le modalità del raid killer: "Ha sparato Francesco Romeo, ha sparato due o tre volte.