Napoli a Dimaro Ngonge | Siamo da scudetto Politano su Di Lorenzo e Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Incontro dei giocatori delcon i tifosi a,Rrahmani e Mazzocchi sugli obiettivi della squadra Le dichiarazioni dei giocatori del-Folgarida, quattro giocatori delhanno incontrato i tifosi in piazza Madonna della Pace, rispondendo alle loro domande e condividendo le proprie aspettative per la stagione. Amir Rrahmani ha parlato dei nuovi acquisti e del cambio di modulo: “Sappiamo tutti che dobbiamo lavorare forte e tornare dove dobbiamo. I nuovi acquisti in difesa? Stiamo facendo più lavoro fisico, se il nostro direttore sportivo e il tecnico hanno questi giocatori significa che devono essere forti. Conte è stato l’allenatore di gradi squadre e questo parla per lui. Cosa ne penso di Marin? Come detto prima i giocatori scelti dal direttore sono forti.