Milan e Inter 3 8 miliardi nei cambi di proprietà in 10 anni | chi ha fatto meglio?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024), le due anime calcistiche dio, così diverse dal punto di vista identitario, ma in fondo, mai totalmente. La storia recente lo dimostra, in particolar modo dal punto di vista della gestione societaria. Da Berlusconi e Moratti si è passati a imprenditori asiatici (Mr. Li, Thohir e Zhang) dalle dubbie qualità imprenditoriali, incapaci di ripianare i debiti e che hanno lasciato le due società in mano a fondi di investimento (Elliott / RedBird e Oaktree). In mezzo i ddella pandemia da Covid che sicuramente non ha aiutato la gestione economica dei due club. Ma come stanno oggi ledirispetto alle gestioni ‘familiari’ del passato? Il Sole 24 ore si è occupato di stilare un’analisi sulla parabola finanziaria delle due squadre.