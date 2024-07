Europei Under 19 2024 | calendario programma date orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Tutto pronto per gli19: ecco di seguito il, il, le, glie le informazioni sulla diretta tv delle partite. L’Italia è campione in carica di questo torneo U19 e vuole provare a ripetersi in Irlanda del Nord. I padroni di casa fanno parte del girone degli azzurrini così come Norvegia e Ucraina, nel gruppo B invece le altre quattro partecipanti, che sono Francia, Spagna, Turchia e Danimarca. Si parte lunedì 15 luglio con la fase a gironi, giovedì 25 luglio le semifinali e domenica 28 luglio la finale. Di seguito ecco glicompleti con ledella manifestazione, ricordando che per quanto riguarda la diretta tv, tutte le partite saranno trasmesse in streaming dall’Uefa se verrà seguita la prassi delle ultime edizioni, mentre la trasmissione delle partite dell’Italia è garantita sui canali Rai in chiaro.