CdS – cosa manca per chiudere l’affare

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 10:55:28 Arrivano conferme dal Corriere: Lavori in corso, la Roma adesso vuole spingere sull’acceleratore per rinforzare la rosa in quei ruoli al momento scoperti. Uno su tutti, quello offensivo dove il centravanti resta una delle priorità di Souloukou e Ghisolfi. E il nome preferito da ormai diverso tempo è quello di Alexander Sorloth. I contatti con il Villarreal sono costanti, così come quelli con l’entourage del giocatore che ha già detto sì al suo trasferimento in giallorosso per giocare nel campionato italiano e in una competizione europea. Quella che non disputerebbe restando nella squadra spagnola che ha bisogno di fare cassa dopo la deludente stagione terminata all’ottavo posto in classifica. Roma, Sorloth in pole Così se è vero che Sorloth ha una clausola rescissoria da 38 milioni, è anche vero che il Villarreal sarebbe disposto a scendere col prezzo per assicurarsi una buona cessione e un’ottima plusvalenza.