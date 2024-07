Calciomercato Cremonese sogno Gytkjaer per la A | cifre e dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo la promozione sfumata sul più bello nella passata stagione, laha tutta l’aria di voler puntare a un campionato di Serie B da grande protagonista. Ilè lo stesso, tornare in Serie A e, magari, farlo senza passare dalla lotteria dei Playoff. Perso Massimo Coda, trasferitosi alla Sampdoria, con Daniel Ciofani che ha concluso la carriera e Okereke rientrato ma destinato a partire, i grigiorossi hanno bidi peso offensivo. Il grande colpo deldellapotrebbe arrivare proprio in attacco. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, ildel tecnico Giovanni Stroppa sarebbe Christian, suo pupillo già allenato al Monza nella stagione della storica promozione in Serie A dei brianzoli.in Serie B è un fattore, in Serie A non ha mai convinto, per questo motivo il Venezia potrebbe decidere di rinforzare il proprio attacco sacrificando il minutaggio del bomber danese che, a quel punto, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un ritorno in B da protagonista.