Alessio – Il metodo Conte fa leva sulla resilienza

(Di domenica 14 luglio 2024) ANGELO: “ILFA, I CARICHI DI LAVORO AUMENTERANNO.HA IDEE CHIARE SU TATTICA E PERCORSO DA FARE”“Antonio ha le idee chiare, sa cosa fare, il percorso e l’obiettivo da raggiungere. In questi primi giorni – ha detto l’ex calciatore, allenatore e vice dia Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre . Dovrà testare la condizione dei calciatori, ma già ho visto che ha lavorato con buona intensità nelle partitelle, sono però solo i primi giorni, poi i carichi di lavoro andranno ad aumentare Il suova a toccare ladei calciatori, non solo resistere a certi carichi di lavoro, ma anche arrivarci bene, I carichi sono importanti ma anche il calciatore ci deve mettere del suo per arrivare a certi livelli.