Ore 10 calma piatta una suspense come Dio comanda

(Di sabato 13 luglio 2024) ORE 10Iris ore 21.10 Con Sam Neill, Nicole Kidman e Billy Zane. Regia di Phillip Noyce. Produzione Australia 1989. Durata: 1 ora e 36 minuti LA TRAMA Una coppia di coniugi in giro col suo yacht nel Pacifico per elaborare un lutto (la perdita del figlio piccolo) incrocia un relitto alla deriva. A bordo c'è solo un uomo in stato confusionale. Il marito vuole vederci chiaro. Fruga nel relitto e scopre un mucchio di cadaveri.L'autore della strage è proprio il superstite confuso che ora s'è installato nello yacht e vuole papparsi la bella signora. PERCHE' VEDERLO Perché è unfattoDioe soprattutto con attori ad hoc. Nicole Kidman allora ventenne è una rivelazione e già si presenta grintosissima e il regista australiano Noyce, anche lui sconosciuto, si presenta già pronto per una bella carriera hollywoodiana (gli avrebbero dato subito i film su Jack Ryan con Harrison Ford).