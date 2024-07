Morte Marco Pantani | la Procura di Trento riapre le indagini sul Giro d’Italia 1999

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Ladicontinua a far discutere anche a diversi anni di distanza e, soprattutto, continua non a non convincere pienamente gli inquirenti. Ladiha deciso di riaprire lesuldel, durante quell’edizione della Corsa Rosa, venne fermato per un valore di ematocrito nel sangue non consentito (era a 52) e venne squalificato dalla competizione, lasciando a Ivan Gotti la vittoria finale. Il nuovo fascicolo, affidato al pubblico ministero della Dda Patrizia Foiera riguarda l’ipotesi, come è emerso anche dalle audizioni in Commissione Antimafia, di un presuntodi scommesse clandestine legate alla camorra che mirava a impedire al “Pirata” di trionfare nella classifica finale. Il primo a parlare della vicenda fu Renato Vallanzasca, ieri sentito come persona informata sui fatti, nel carcere di Bollate, dalla stessa pm trentina.