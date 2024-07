Milly Carlucci vuole Barbara d’Urso a Ballando | Non rinuncia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 luglio 2024) Sono passati diversi anni da quando Carolyn Smith subito dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Domenica Live invitòcon le Stelle: “Lo dico ufficialmente a nome mio come giudice, della produzione e di. Ti invitiamo a fare la ballerina per una notte. Vieni?“. All’epoca Carmelita rispose: “Oddio, in questo istante c’è una persona che amo tanto, Pier Silvio Berlusconi, che secondo me è svenuto. Gli dovranno portare i sali“. Da quella risposta sono passati sette anni e molte, moltissime cose sono cambiate. Laogni anno ha rinnovato il suo invito, l’ha fatto nell’agosto del 2023, ma fino ad oggi non se n’è fatto di nulla. Adesso peròè libera da vincoli ed esclusive e se volesse potrebbe davvero scendere in pista.