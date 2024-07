Mangraviti e Calò sono già carichi | Al Cesena non si poteva dire di no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Eccoli qui i due primi volti nuovi del, Massimiliano, 26 anni, esperto difensore lombardo e Giacomo, 27 anni, mediano, a dispetto del cognome friulano di Trieste. A fare gli onori di casa, alla presentazione dei primi due colpi di mercato, il neo responsabile dell’ufficio stampa Lorenzo Marchetti e poi il ds Fabio Artico. "i nostri primi acquisti della stagione, vengono entrambi dalla serie B, ad aumentare il tasso di esperienza, tecnica e freschezza del gruppo.ha giocato gli ultimi 5 campionati nel Brescia, anche in serie A. E’ un difensore centrale roccioso, mancino, porta esperienza per rendere più solida la nostra difesa.è cresciuto nella Sampdoria, ha giocato 150 partite in cadetteria, molto tecnico, può giocare a 2 o a 3, prenderà in mano il centrocampo".