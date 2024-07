Inter in ritiro allenamento parte due | nuovo lavoro in palestra – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) L’ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione con il primo giorno diad Appiano Gentile con i pochi giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. RIPRESA – Dopo una mattinata diintenso ma “soft”, l’è tornata ad allenarsi in campo alle 17:30 per la secondadell’pomeridiano. Mister Simone Inzaghi ha potuto contare su un gruppo ristretto di giocatori, dato che molti elementi della rosa sono ancora in vacanza o impegnati con le rispettive nazionali. Tra i presenti alfigurano alcuni volti noti e diverse nuove acquisizioni. Henrik Mkhitaryan, che ha recuperato dalla sua recente stagione, è uno dei veterani a disposizione di Inzaghi. Ma anche Bisseck, Carlos Augusto, Di Gennaro, Correa, Acerbi e i nuovi arrivati Josep Martinez, Mehdi Taremi e Topalovic.