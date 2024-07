Incidente sulla SS100 5 persone ferite

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 13 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn gravestradale si è verificatostatale 100, nei pressi dello svincolo per Palagiano, nel territorio di Massafra. Quattro auto sono state coinvolte e cinquesono rimaste, sebbene fortunatamente le loro condizioni non siano gravi. L’è avvenuto intorno alle ore 18.00 di sabato 13 luglio, in prossimità dell’autovelox installato di recente. Due veicoli sono entrati in collisione frontalmente, causando danni anche alle altre tre auto coinvolte. I dettagli sulle cause dell’verranno chiariti dai carabinieri della Compagnia di Massafra, intervenuti immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso allecoinvolte. L'articolo, 5proviene da Tarantini Time Quotidiano.