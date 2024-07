Il sogno infranto di Paolini | sconfitta in finale a Wimbledon da Krejcikova Ma è quinta nel ranking

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 - Ildi Jasminesfuma al terzo set dell'ultimo atto. Barboraè, infatti, la nuova campionessa sull'erba londinese. La tennista ceca aveva cominciato al meglio la partita, dominando il primo set per 6-2, salvo poi accusare la reazione dell'azzurra, che si era imposta con lo stesso punteggio nel secondo parziale. All'ultimo set, però, un break arrivato nel momento cruciale ha permesso alla rivale dell'italiana di assicurarsi il titolo. Alla luce dellaconquistata in uno slam,salirà nella classifica Wta, conquistando uno storico quinto posto. La cronaca del match Primo set - Lacomincia con Jasmineal servizio, messa subito in difficoltà dalla rivale e, probabilmente, anche da un pizzico di emozione.