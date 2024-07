Fuoco in via Togliatti Incendio in un negozio Spento dai pompieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Gravi danni per unnotturno che ha interessato una attività commerciale, un panificio, in vialezona Padule. Per domare le fiamme sono intervenuti, intorno alle 3,40 della notte tra giovedì e venerdì, i vigili deldel Comando di Firenze, Distaccamento di Calenzano, che hanno subito iniziato ad operare abbattendo il cancelletto di sicurezza esterno per entrare nele effettuare lo spegnimento dell’. Visto il momento in cui ilè divampato non ci sono fortunatamente persone coinvolte. Dopo la relazione dei vigili del, intanto, ieri il sindaco Lorenzo Falchi ha firmato una ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura al pubblico e a tutti soggetti non autorizzati delnonché la sospensione delle attività di commercio e panificazione al suo interno per eliminare pericoli per l’incolumità pubblica.