Finale Euro 2024 | Inghilterra vs Spagna

(Di sabato 13 luglio 2024)-07-12 15:47:20 Il web non parla d’altro: L’è alla ricerca del suo primo titolo importante in terra straniera, mentre lapotrebbe diventare campione d’pa per la quarta volta nella sua storia quando le due squadre si incontreranno nelladi UEFA. Nonostante una campagna incerta fino alla vittoria all’ultimo minuto in semicontro i Paesi Bassi, i Three Lions sono alla loro secondadi un torneo importante sotto la guida del manager Gareth Southgate, spesso criticato, e puntano a riscattarsi dopo la sconfitta ai rigori contro l’Italia nella partita decisiva di2020. Laha avuto un percorso relativamente tranquillo verso la, nonostante abbia rimontato battendo la Georgia negli ottavi e la Francia in semi, e abbia dovuto ricorrere ai supplementari per eliminare la Germania nei quarti di