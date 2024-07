Crazy Pizza Forte dei Marmi | l’apertura di Flavio Briatore VIDEO

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 13 luglio 2024) Apertura in grande stile, ieri sera, perdei, nel cuore della lussuosa location versiliese. Dalle pizze più tradizionali a quelle più esclusive e gourmet. Dadeice n’è davvero per tutti i gusti. La top in assoluto (dunque la più cara per il consumatore finale) è latartufo: 62 euro in menù. Ma anche laPata Negra non scherza, al costo di 60 euro.al prosciutto 35 euro, la più classica margherita viene 18 euro.ventricina 32 euro, tanto per fare qualche esempio. Volete un dessert? Tra i dolci spuntano unBabà al costo di 19 euro, oppure Fruit Salad a 14 euro.ancora una volta è pronto a lasciare il segno. Una location chic ed esclusiva (nei ‘vecchi’ spazi del ristorante Bread), posta proprio nel cuore pulsante didei(nella splendida Versilia che aveva ospitato le Olimpiadi del Cuore 2024 nei giorni scorsi).