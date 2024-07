Auto si schianta contro il casello e prende fuoco morto l’uomo alla guida

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Nella mattina di sabato 13 luglio, un tragico incidente stradale ha sconvolto l’strada A8, la Milano-Varese. Per cause ancora in corso di accertamento, un’si èta violentementeildi Grate nord, in direzione Milano. L’impatto è stato devastante: il veicolo ha presoe, nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima, un uomo di 54 anni originario della provincia di Varese, è deceduta tra le fiamme. >>>> Orrore instrada, bimbo di un anno trovato a gattonare sul ciglio della carreggiata. Era lì da 2 giorni, poi la scoperta choc: chi sono lui e il fratellino L’incidente è avvenuto nella corsia del Telepass. Dopo l’impatto, l’si è ribaltata, danneggiando gravemente le barriere e alcuni segnali stradali.