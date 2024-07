Wimbledon 2024 Paolini-Krejcikova | maxischermi a Bagni di Lucca e Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sull’erba diè stata scritta una nuova pagina di storia, con Jasmineche ha raggiunto la finale del torneo femminile e ora si prepara a sfidare la ceca Barbora. La città natale dell’azzurra,di, è pronta a fare le cose in grande per il traguardo raggiunto dall’atleta. La cittadina toscana, insieme adei, ha deciso di montare un maxischermo per seguire la finale. Adi, verrà installato al Tennis & Padel club, come deciso dal comune, che su FaceBook spiega: “E’ un luogo così importante perché è da qui che lei ha tirato i suoi primi colpi con la racchetta che ora l’ha portata nella top 5 mondiale. Non potevano non farti sentire tutto il calore che la tua cittadina natale prova per te e per i sogni che ci stai regalando“.