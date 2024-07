Valencia CF | Corona | L’unica realtà per il Valencia è che abbiamo due acquisti e nessuna cessione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-11 Miguel Angelo, direttore sportivo del Valencia, è stato incaricato di prendere l'iniziativa durante la presentazione di Dimitrievskij E Rafa Mir. Il responsabile della formazione per la prossima stagione ha assicurato che il club potrà inserire due portieri di alto livello come il macedone e Mamardashvili e che al momento sono arrivati ??due giocatori e non se ne è andato nessuno. "Ci deve essere un'offerta, una che venga accettata e che il giocatore voglia. Siamo molto contenti di una prima settimana di allenamento con altri due rinforzi. Non posso anticipare. Dipende chi è il giocatore e come sta andando l'operazione.