Una strategia per lo sviluppo delle Aree Interne convegno con Legnini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 luglio 2024) ROMA – Lunedì 15 luglio, alle ore 16, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati si svolgerà il“Unaper lo– Tavola rotonda tra Parlamentari & Amministratori locali”. Interviene la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Tra i contributi in programma è previsto anche quello dell’onorevole Giovanni(foto), Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. L'articolo “Unaper lo”,conL'Opinionista.