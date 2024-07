Stefano Sottile sul podio in Diamond League Kerr vince a Monaco e prova a spaventare Tamberi con 2 38

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha conquistato un buon terzo posto nella gara di salto in alto andata in scena nel Principato di, sede della nona tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il piemontese, che aveva brillato ai Campionati Italiani Assoluti valicando l’asticella posta a 2.30 metri, ha timbrato un connte 2.28 al secondo assalto (dopo essersi salvato a 2.25 quando era con le spalle al muro). Il 26enne non è poi riuscito nel colpaccio a 2.31, che sarebbe stata la seconda misura della carriera alle spalle del personale di 2.33 ormai vecchio di cinque anni.ha eguagliato il riscontro ottenuto agli Assoluti dello scorso anno, facendo capire di essere in ottima forma in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenta perre a raggiungere la finale.