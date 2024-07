Si ribalta col trattore | morto Carlo Pellegrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fanano (Modena), 12 luglio 2024 – E’ un’altra tragedia quella che macchia di sangue il nostro territorio. Una tragedia che ha spezzato la vita di, pensionato 78enne di Fanano,questa mattina dopo essersito con il suo, mezzo con il quale stava lavorando per sistemare la legna nel suo podere nella frazione di Fellicarolo. Il 78enne, infatti, era uscito di casa in mattinata, ma da lì non ha mai più fatto ritorno: quando i suoi familiari non lo hanno visto tornare a casa verso l’ora di pranzo, hanno infatti subito dato l’allarme e gli amici, poco dopo, lo hanno purtroppo ritrovato a terra in mezzo al bosco dopo il brutto incidente. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cimone, l’equipe tecnico-sanitaria del 118 di EliPavullo e i vigili del fuoco, ma purtroppo per l’uomo non c’era giù più nulla da fare: per cause ancora al vaglio, l’uomo avrebbe perso il controllo delche stava guidando, che si èto.