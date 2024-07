Sardegna | muore a 42 anni colpito dalla pala meccanica di un escavatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un collega, che lavorava con la vittima nella zona industriale di Macchiareddu, durante una manovra avrebbeinvolontariamente il 42enne con la. Si chiama Simone Furio Caredda l’operaio 42enne che – questa mattina intorno alle 9 – è statoa morte da una, guidata da un collega in un’azienda per il trattamento dei rifiuti, nella zona industriale di Macchiareddu, nel comune di Uta. L’allarme è stato immediato ma – nonostante la rapidità dei soccorsi del 118 e l’intervento dell’elisoccorso – nulla è stato potuto fare per salvare la vita del 42enne. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’incidente sarebbe andato in scena quando un mezzo da lavoro stava effettuando delle manovre per spostare alcuni rifiuti.