Salute – Il Nursing Up | I medici italiani tra i più poveri d’Europa con 110mila euro lordi all’anno? Gli infermieri con 29mila sfiorano la povertà!

(Di venerdì 12 luglio 2024) “. Tanto guadagna, in media, un medico del nostro Sistema Sanitario. E secondo autorevoli statistiche e comparazioni con altri paesi, rispetto a quanto denunciato anche dalla FNOMCEO, alla luce anche di un 43% di tassazione, i nostri camici bianchi sarebbero tra i professionisti più, nel ristretto ambito, naturalmente della dirigenza medica”. Glila soglia di, ilUp: “Sacrosanta ogni rivendicazione, non vogliamo certo mettere le mani nelle tasche di nessuno” E’ quanto denuncia Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, che poi aggiunge: “Un nostro medico dirigente del SSN, a valore nominale, sempre secondo questi report, oggi guadagna in media il 76% in meno di un collega olandese, il 72,3% in meno di un tedesco, il 54,8% meno di un irlandese, il 38,4 in meno di un danese”.