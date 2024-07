Prey – La grande caccia | dalle location al finale tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)– LaallesulUn filone diparticolarmente apprezzato è quello noto come “men vs. nature”, di cui uno dei massimi capolavori è proprio Lo squalo di Steven Spielberg. Da questo titolo ad oggi sono stati realizzati innumerevolidi questa tipologia, ogni volta con animali diversi pronti a mettere a dura prova l’esistenza umana. Titoli come Crawl – Intrappolati (2019), Rogue – Missione ad alto rischio (2020), Endangered Species –mortale (2021) o il recente Beast (2022) sono solo alcuni esempi a riguardo. A questi si può aggiungere anche ildel 2024– La. Inizialmente intitolato Kalahari ma noto a livello internazionale come, questo non va confuso con– Laè aperta (2007) e– La preda (2016), anch’essi basati sullo scontro tra umani e leoni, né con(2022), il prequel della saga di Predators.