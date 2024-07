Petrazzuolo | Da Dimaro si vede un mister super attento

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Antonio, direttore di “NapoliMagazine.com” ha parlato a “Napoli Magazine Live”. In diretta su Radio Punto Zero ha dichiarato quanto segue.sulla difesa “Conte li sta spremendo e fa bene. Dalle immagini che arrivano dasiun. C’è stata una seduta mattutina e ho visto una squadra che sta lavorando sodo. Ci sono state delle considerazioni sui social, anche da parte dei tifosi, dopo la lettera di Di Lorenzo, adesso sono curioso di sapere il futuro di Kvaratskhelia. Visite medicheate per Buongiorno, c’è ancora la possibilità dire Hermoso: non è una pista tramontata, il Napoli potrebbe completare la difesa, con Marin, Buongiorno ed Hermoso.”: “I calciatori stanno capendo che la musica è cambiata” “A centrocampo, mi piace lo sguardo di Anguissa che traspare nei primi allenamenti, come quello degli altri.